ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия берет под полный контроль Олешки с 23 апреля, - мэр

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 22 апреля 2022 13:10
Россия берет под полный контроль Олешки с 23 апреля, - мэр Фото: Россия берет под полный контроль Олешки с 23 апреля (t me oleshki)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные собираются взять под полный контроль город Олешки Херсонской области с 23 апреля. Оккупанты уже ищут "главу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рищука во время видеообращения.

"С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который бы возглавил город. Не знаю, фамилий пока не называют", - заявил Рищук.

Он также отметил, что муниципальный патруль уже не работает, а сейчас патрулирование улиц в городе осуществляют российские военные.

"Поэтому в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятностей"- предупредил Рищук.

Напомним, что 14 апреля российские оккупанты вошли в Олешки под Херсоном и вывесили флаг России.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят назначить в Олешках своего "мэра".

Отметим, сегодня в России заявили о намерении установить полный контроль над югом Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает