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Россия и Беларусь проведут учения на границе с Украиной

Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения будут в два этапа.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сказал Лукашенко.

Он заявил, первый этап точно проведут зимой.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Отметим, из ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий.

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