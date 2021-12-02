ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, - правозащитники

Новина українською →
Донецк, Четверг 02 декабря 2021 09:31
Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, - правозащитники Фото: Донбасс массово покидают местные жители (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Восточной правозащитной группы.

Выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.

"Местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, т.к. многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи, т.к. опасаются возобновления войны", - сообщили правозащитники.

Также причины выезда обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Вчера Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛО Донбасс Российская Федерация Украина
NEWS
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
DAILY
Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами
Милан Лелич, Владислав Красинский Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами