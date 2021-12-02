Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, - правозащитники
Из ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном на территорию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Восточной правозащитной группы.
Выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.
"Местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, т.к. многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи, т.к. опасаются возобновления войны", - сообщили правозащитники.
Также причины выезда обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.
Вчера Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.