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Росія і Білорусь проведуть навчання на кордоні з Україною

Автор: Анастасія Рокитна

У найближчі два місяці білоруські і російські військові проведуть навчання на кордоні Білорусі з Україною. Ці навчання будуть в два етапи.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, навчання пройдуть в найближчі пару місяців.

"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом повинні разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні", - сказав Лукашенко.

Він заявив, перший етап точно проведуть взимку.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але ще не прийняв рішення.

Зазначимо, з ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій.

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