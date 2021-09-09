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Россия и Беларусь обсудили создание единого оборонного пространства

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 22:58
Россия и Беларусь обсудили создание единого оборонного пространства Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко единое оборонное пространство России и Беларуси. Это необходимо для защиты внешних границ Союзного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и Лукашенко.

"Сегодня нами обсуждались вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал Путин.

Он также отметил, что учения России и Беларуси "Запад-2021" имеют большое значение для формирования единого оборонного пространства двух стран. Путин добавил, что предстоящие совместные маневры не направлены против кого-либо.

Напомним, сегодня в Беларуси на боевое дежурство заступил российско-белорусский центр ПВО. В его задачи входит охрана воздушных границ Союзного государства.

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