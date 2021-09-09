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Росія і Білорусь обговорили створення єдиного оборонного простору

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Москва, Четвер 09 вересня 2021 22:58
Росія і Білорусь обговорили створення єдиного оборонного простору Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін обговорив з Олександром Лукашенком єдиний оборонний простір Росії та Білорусі. Це необхідно для захисту зовнішніх кордонів Союзної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і Лукашенка.

"Сьогодні нами обговорювалися питання будівництва єдиного оборонного простору і забезпечення безпеки Союзної держави на зовнішньому периметрі", - сказав Путін.

Він також зазначив, що навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають велике значення для формування єдиного оборонного простору двох країн. Путін додав, що майбутні спільні маневри не спрямовані проти кого-небудь.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі на бойове чергування заступив російсько-білоруський центр ППО. У його завдання входить охорона повітряних кордонів Союзної держави.

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