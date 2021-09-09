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Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр ПВО

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Минск, Четверг 09 сентября 2021 16:35
Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр ПВО Фото: Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр ПВО (facebook.com/mod.mil.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь и Россия поставили на боевое дежурство совместный центр противовоздушной обороны. Его задача - охрана воздушных границ Союзного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

"На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы вооруженных сил Беларуси прошел торжественный ритуал заступления на боевое дежурство по совместной охране дежурными силами воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России заступили на дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки.

В Минобороны добавили, что одновременно в западной части Беларуси на боевое дежурство заступили специалисты зенитных ракет войск.

Напомним, 8 сентября в учебно-боевой центр в Беларуси прибыли истребители Су-30СМ России.

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