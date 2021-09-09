Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021". Украина видит в них угрозу

В пятницу, 10 сентября, в рамках учений начнутся практические действия войск России и Беларуси, которые продлятся до 16 сентября. Практические действия будут проводиться на 9 полигонах в России, Беларуси и в акватории Балтийского моря.

Участие в учениях, кроме 200 тысяч военных, будут принимать 80 самолетов и вертолетов, около 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 15 кораблей.

Планируется, что войска, привлеченные к учениям "Запад-2021", вернутся в места постоянной дислокации до середины октября этого года.

Как писало РБК-Украина, глава СБУ Иван Баканов называл российско-белорусские военные учения "Запад-2021" угрозой для Украины. А президент Владимир Зеленский говорил, что учения "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе.