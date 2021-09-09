Росія та Білорусь почали навчання "Запад-2021". Україна вбачає в них загрозу

У п'ятницю, 10 вересня, в рамках навчань розпочнуться практичні дії військ Росії та Білорусі, які триватимуть до 16 вересня. Практичні дії проводитимуться на 9 полігонах в Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

Участь в навчаннях, крім 200 тисяч військових, будуть брати 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

Планується, що війська, залучені до навчань "Запад-2021", повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

Як писало РБК-Україна, глава СБУ Іван Баканов називав російсько-білоруські військові навчання "Запад-2021" загрозою для України. А президент Володимир Зеленський говорив, що навчання "Запад-2021" посилюють напруженість на Донбасі.