RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія та Білорусь почали навчання "Запад-2021". Україна вбачає в них загрозу

Автор: Дмитро Левицький

На російському полігоні "Муліно" відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою "Запад-2021". Участь в навчаннях будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

У п'ятницю, 10 вересня, в рамках навчань розпочнуться практичні дії військ Росії та Білорусі, які триватимуть до 16 вересня. Практичні дії проводитимуться на 9 полігонах в Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

Участь в навчаннях, крім 200 тисяч військових, будуть брати 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

Планується, що війська, залучені до навчань "Запад-2021", повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

Як писало РБК-Україна, глава СБУ Іван Баканов називав російсько-білоруські військові навчання "Запад-2021" загрозою для України. А президент Володимир Зеленський говорив, що навчання "Запад-2021" посилюють напруженість на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський обговорював російсько-білоруські навчання з главою Пентагону під час візиту до США.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Росія повинна поводитися у передбачуваний і прозорий спосіб під час навчань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військові навчанняЗападРосійська ФедераціяБілорусьУкраїна