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Россия и Беларусь в марте проведут совместные военные учения

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация и Беларусь намерены провести совместные военные учения. Они запланированы на середину марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Первые учения пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области (Россия). Учение будет посвящено "миротворческой тематике".

В них будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники вооруженных сил России, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих сил специальных операций.

При этом в период с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области (Беларусь) пройдут совместные белорусско-российские тактические учения.

"После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - говорится в сообщении.

От РФ в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Один из них будет базироваться в Белоруссии.

Кроме того, Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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