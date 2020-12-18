Силовики Беларуси подписали с Росгвардией соглашение о сотрудничестве на фоне протестов

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.

Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

В нем отмечается, что ведомства двух стран придают "важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина".

Кроме общественной безопасности и борьбы с терроризмом, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься охраной государственных объектов, осуществлять государственный контроль в области оборота оружия, обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, оказывать силовую поддержку по противодействию преступности.

Напомним, накануне послы Европейского союза утвердили введение третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси.

Также ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.