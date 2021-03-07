Росія та Білорусь в березні проведуть спільні військові навчання

Перші навчання пройдуть з 9 по 20 березня на полігоні Поливно в Ульяновської області (Росія). Вчення буде присвячено "миротворчої тематики".

До них буде залучено понад 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки збройних сил Росії, від білоруської сторони - понад 80 військовослужбовців сил спеціальних операцій.

При цьому в період з 15 по 27 березня на полігоні Осиповичський у Мінській області (Білорусь) відбудуться спільні білорусько-російські тактичні навчання.

"Після проведення бойового злагодження, яке відбудеться протягом тижня після прибуття підрозділи ВДВ Росії в Мінську область, підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні і настанні вдень і вночі", - йдеться в повідомленні.

Від РФ у вченні візьме участь близько 90 військовослужбовців гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ВДВ, від ССО збройних сил Республіки Білорусь - понад 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.