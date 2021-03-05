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Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных

Новина українською → Москва, Пятница 05 марта 2021 16:04
Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных Фото: военные (facebook.com mod mil rus)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня. 5 марта, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Один из них будет базироваться в Белоруссии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом, создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии. Кроме того, Шойгу и Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021".

Они запланированы на 10-16 сентября этого года на территории двух стран. В основу учений положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран.

Напомним, ранее Россия и Беларусь проводили совместные военные учения в октябре 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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