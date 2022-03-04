S&P понизило кредитный рейтинг России: в ожидании дефолта
Международное рейтинговое агентство снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был снижен — с ВВВ- до CCC-, рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом из-за возросшего риска дефолта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эксперты агентства заявили, что новые антироссийские санкции наполовину сократили доступные валютные резервы России, в том числе депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии.
"Понижение рейтинга последовало за введением мер, которые, по нашему мнению, существенно увеличат риск дефолта",- считают в агентстве.
S&P уточнило, что сокращение валютных резервов России ослабило ее внешнюю ликвидность в период роста спроса на иностранную валюту.
Напомним, что Украина обсуждает с западными партнерами новые санкции в отношении Российской Федерации. Такие экономические меры смогут остановить путинскую агрессию против Украины.
Ранее американская разведка сообщала, что Путин "крайне разгневан" по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.
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