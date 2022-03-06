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Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного

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Лондон, Воскресенье 06 марта 2022 15:15
Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного Фото: агентство Moody's ждет дефолт России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг правительства России с B3 до Ca. Следующий уровень D означает дефолт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Решение было вызвано ожиданием Moody's того, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

"Понижение рейтинга до Ca обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", - говорится в сообщении.

Негативный прогноз по рейтингу отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

"Обеспокоенность по поводу готовности правительства платить и непредсказуемости действий правительства могут привести к большим, чем средние исторические, потерям для инвесторов", - считают аналитики агентства.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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