Агенство Fitch понизило кредитный рейтинг России: дефолт неизбежен

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С", что означает преддефолтное состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинговое агентство.

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", - говорится в сообщении.

В Fitch отметили, что указ Путина от 5 марта потенциально может привести к деноминации платежей по суверенному долгу в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в некоторых странах.

Кроме того, постановление ЦБ России с конца прошлой недели ограничило передачу купонов по долговым обязательствам ОФЗ в национальной валюте нерезидентам.

Ожидается, что дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность РФ выборочной невыплаты своих обязательств по суверенному долгу.

Также существует риск технических барьеров для обслуживания долга, например, через прямую блокировку перевода средств или через системы клиринга.