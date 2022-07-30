Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби", - ЦПД
Россия использует технику по обеспечению "информационного алиби" в контексте обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области. Она начала "анонсировать" теракт еще в июне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что перед тем, как совершить теракт, РФ использовала прием с анонсированием потенциальных направлений своей агрессии с превентивным обвинением Украины и Запада. Так, первые сообщения о том, что украинские военные якобы планируют обстрелять лагерь военнопленных, появились на российских медиаресурсам еще 5 июня.
"После фактического совершения преступления Минобороны РФ масштабировало дезинформационную кампанию и снова пытается переложить ответственность за все совершенные Кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что "всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон", - отмечают в ГПД.
Напомним, россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Российские пропагандисты заявляют о по меньшей мере 53 погибших бойцах.
Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.
Причем, Генштаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.