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Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби", - ЦПД

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 18:26
Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби", - ЦПД Фото: Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби" (скриншот с видео российских СМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует технику по обеспечению "информационного алиби" в контексте обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области. Она начала "анонсировать" теракт еще в июне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что перед тем, как совершить теракт, РФ использовала прием с анонсированием потенциальных направлений своей агрессии с превентивным обвинением Украины и Запада. Так, первые сообщения о том, что украинские военные якобы планируют обстрелять лагерь военнопленных, появились на российских медиаресурсам еще 5 июня.

"После фактического совершения преступления Минобороны РФ масштабировало дезинформационную кампанию и снова пытается переложить ответственность за все совершенные Кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что "всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон", - отмечают в ГПД.

Напомним, россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Российские пропагандисты заявляют о по меньшей мере 53 погибших бойцах.

Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.

Причем, Генштаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии.

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СНБО Еленовка
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