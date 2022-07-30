Росія анонсувала теракт в Оленівці ще в червні, щоб мати "алібі", - ЦПД

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що перед тим, як скоїти теракт, РФ використала прийом з анонсуванням потенційних напрямів своєї агресії з превентивним звинуваченням України та Заходу. Так, перші повідомлення про те, що українські військові начебто планують обстріляти табір військовополонених, з’явилися на російських медіаресурсах ще 5 червня.

"Після фактичного скоєння злочину Міноборони РФ масштабувало дезінформаційну кампанію та знову намагається перекласти відповідальність за всі скоєні Кремлем військові злочини на Україну, заявляючи при цьому, що "всю відповідальність за криваву бійню проти українців несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон", - зазначають в ЦПД.