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Россия заметает следы пыток и убийств: оккупанты заявили об обстреле колонии в Еленовке

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Донецкая область, Пятница 29 июля 2022 13:03
Россия заметает следы пыток и убийств: оккупанты заявили об обстреле колонии в Еленовке Фото: оккупанты заявили об обстреле колонии в Еленовке, обвинив ВСУ (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты начали массово сообщать, что якобы ВСУ с HIMARS нанесли удар по колонии в оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов". Так враг хочет скрыть собственные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Старком ВСУ.

Отмечено, прежде всего-каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска, до локации попадания.

"Такими обвинениями москали лишь подставляют себя на эшафот! Но ведь таковы требования тупой пропаганды! Потом. ВСУ наносят удар высокоточным оружием по месту, где содержатся украинские пленные? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей информационного фаст-фуда?"- говорится в сообщении.

Таким образом россияне попытались скрыть преступления против пленных, что они делали все это время.

"Издевательства, пытки, убийства. Чтобы заместить следы и был нанесен удар по колонии. Ждем дополнительную информацию. Но просто хотим напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области в ВСУ вполне мог бы появиться масштабный обменный фонд пленных РОА. Теперь он может и не появиться...", - подчеркивают в сообщении.

Отметим, тем временем Телеграмм-каналы оккупантов массово сообщают о гибели украинцев, удерживаемых в колонии в Еленовке Донецкой области.

Они ссылаются на заявление так называемого "первого замминистра информации ДНР" Даниила Бессонова.

Враг якобы заявляет о 40 погибших и 130 раненых.

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