UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили, что всеобщей мобилизации не будет

Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. Ранее сообщалось, что страна-агрессор планирует провести ее 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ходе интервью Володина спросили о том, планируется ли в России всеобщая мобилизация из-за войны против Украины. Спикер категорически опроверг эти заявления.

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", - сказал он во время интервью.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины допустили, что Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в России.

Отметим, по данным британских военных Путин может объявить о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая во время парада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеМобилизация в России