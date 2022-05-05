В России заявили, что всеобщей мобилизации не будет

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. Ранее сообщалось, что страна-агрессор планирует провести ее 9 мая .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ходе интервью Володина спросили о том, планируется ли в России всеобщая мобилизация из-за войны против Украины. Спикер категорически опроверг эти заявления.

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", - сказал он во время интервью.