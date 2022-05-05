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У Росії заявили, що загальної мобілізації не буде

Фото: спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що загальної мобілізації в Росії не буде. Раніше повідомлялося, що країна-агресор планує провести її 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

В ході інтерв'ю Володіна запитали про те, чи планується в Росії загальна мобілізація через війну проти України. Спікер категорично спростував ці заяви.

"Ні, ні, ні. Я вам і в ефірі, і без ефіру це скажу", - сказав він під час інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України допустили, що Володимир Путін може оголосити повну мобілізацію в Росії.

Зазначимо, за даними британських військових Путін може оголосити про початок загальної мобілізації в Росії 9 травня під час параду.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії