В России заявили, что войска могут отвести в течение четырех недель

Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские вооруженные силы на западе страны вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отвод должен начаться также после завершения учений в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он напомнил, что учения завершатся к 20 февраля. "Что я могу сказать, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению. Мы проводим плановые учения с участием белорусских вооруженных сил. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", - сказал он.