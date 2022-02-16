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У Росії заявили, що війська можуть відвести протягом чотирьох тижнів

Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські збройні сили на заході країни повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має початися також після завершення навчань в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він нагадав, що навчання завершаться до 20 лютого.

"Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного положення. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це на наступному тижні", - сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого Міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ з окупованого Криму.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не значать.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України поки немає.

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