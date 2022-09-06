В России заявили о смерти "коменданта" Бердянска Бардина

Так называемый "комендант" получил серьезные ранения и потерял много крови в результата взрыва автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице.

Депутат Бердянского городского совета Виктория Галицина также подтвердила в комментарии "Суспільному", что мужчина скончался в медучреждении от кровопотери.

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Позже Рогов сообщил, что информация о смерти Бардина не подтвердилась.