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В России заявили о смерти "коменданта" Бердянска Бардина

Фото: в России заявили о смерти "коменданта" Бердянска Бардина (t.me/brdVP)
Автор: Елизавета Драбкина

Так называемый "комендант" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль сегодня взорвали недалеко от здания администрации в центре города, умер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Так называемый "комендант" получил серьезные ранения и потерял много крови в результата взрыва автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице.

Депутат Бердянского городского совета Виктория Галицина также подтвердила в комментарии "Суспільному", что мужчина скончался в медучреждении от кровопотери.

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Позже Рогов сообщил, что информация о смерти Бардина не подтвердилась.

Напомним, сегодня в центре Бердянска раздавались взрывы и стрельба. Сообщалось, что автомобиль Бардина подорвали, были повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.

Позже в микрорайоне Слободка в Бердянске также прогремел взрыв.

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