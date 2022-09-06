В России заявили о смерти "коменданта" Бердянска Бардина

Так называемый "комендант" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль сегодня взорвали недалеко от здания администрации в центре города, умер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Так называемый "комендант" получил серьезные ранения и потерял много крови в результата взрыва автомобиля. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Бардин умер в больнице.
Депутат Бердянского городского совета Виктория Галицина также подтвердила в комментарии "Суспільному", что мужчина скончался в медучреждении от кровопотери.
Позже Рогов сообщил, что информация о смерти Бардина не подтвердилась.
Напомним, сегодня в центре Бердянска раздавались взрывы и стрельба. Сообщалось, что автомобиль Бардина подорвали, были повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.
Позже в микрорайоне Слободка в Бердянске также прогремел взрыв.
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