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В центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (фото, видео)

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Запорожье, Вторник 06 сентября 2022 15:41
В центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (фото, видео) Фото: в центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно захваченном Бердянске раздаются взрывы со стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала на 14.40, взрывы и стрельба в центре города продолжаются.

"В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции", - добавляют в одном из сообщений.

Обновлено 15.45. По данным РИА Новости, в оккупированном Бердянске был взорван автомобиль принадлежащий гауляйтеру города Артему Бардину, затем произошла перестрелка. Сообщается об одном госпитализированном.

Обновлено 15.49. Как пишет "Бердянск Сейчас", в результате подрыва, гауляйтер города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

"Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.

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