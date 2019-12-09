В России заявили, что резолюция по Крыму, призвана помешать саммиту в Париже

Фото: Дмитрий Полянский (из открытых источников)

В России отметили, что не понимают позицию Украины

Принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция по Крыму, призвана помешать конструктивному ходу встречи в нормандском формате, которая проходит 9 декабря в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России в ООН Дмитрия Полянского, которое цитируют росСМИ.

По словам Полянского, украинское постоянное представительство якобы намеренно увязало дату нормандского саммита с голосованием на Генассамблее ООН. Он добавил, что в Москве не понимают истинной позиции Украины.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально пытались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - констатировал дипломат.

Напомним, вечером 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила предложенную Украиной резолюцию по Крыму. В тексте резолюции призывают Москву вывести войска из Крымского полуострова и прекратить его временную оккупацию. Документ поддержали 63 страны-участницы Генассамблеи ООН.

Как писало РБК-Украина, против обновленной резолюции по Крыму проголосовали 19 стран, среди которых - Российская Федерация. Также против документа высказались Армения, Беларусь, Китай, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и еще некоторые страны.