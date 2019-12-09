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Опубликован список стран, которые не поддержали резолюцию ООН по Крыму

Новости » Политика     09.12.2019 - 21:11
Опубликован список стран, которые не поддержали резолюцию ООН по Крыму
Иллюстративное фото (nog.ch)

19 стран проголосовали против резолюции

Резолюцию ООН по Крыму, в которой Россию призывают вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины не поддержали 19 стран. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Так, против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Отметим, резолюцию также поддержали 63 страны-члена ООН, еще 66 - воздержались.

Напомним, в резолюции также говорится, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах.

Кроме этого, говорится о рекомендации иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов к временно оккупированных АР Крым и Севастополя без согласования с Украиной.

Фото: список стран, которые проголосовали против (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Напомним, что 14 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

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