У Росії заявили, що резолюція щодо Криму, покликана завадити саміту в Парижі

Фото: Дмитро Полянський (з відкритих джерел)

У Росії зазначили, що не розуміють позицію України

Ухвалена Генеральною асамблеєю ООН резолюція щодо Криму, покликана завадити конструктивному ходу зустрічі у нормандському форматі, яка відбувається 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника Росії в ООН Дмитра Полянського, яку цитують росЗМІ.

За словами Полянського, українське постійне представництво нібито навмисно пов'язало дату нормандського саміту з голосуванням Генасамблеї ООН. Він додав, що у Москві не розуміють істинної позиції України.

"Як раз сьогодні в Парижі проходить зустріч "нормандської четвірки", перед якою наші українські колеги максимально намагалися створити сприятливий фон - словами і справами. Саме конструктивному перебігу цієї зустрічі прийняття сьогоднішньої резолюції і було покликане перешкодити", - констатував дипломат.

Нагадаємо, ввечері 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила запропоновану Україною резолюцію щодо Криму. В тексті резолюції Москву закликають вивести війська з Кримського півострову та припинити його тимчасову окупацію. Документ підтримали 63 країни-учасниці Генасамблеї ООН.

Як писало РБК-Україна, проти оновленої резолюції щодо Криму проголосували 19 країн, серед яких - Російська Федерація. Також проти документу висловилися Вірменія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та ще деякі країни.