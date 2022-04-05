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В России заявили, что последний обмен пленными прошел по формуле "86 на 86"

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Москва, Вторник 05 апреля 2022 15:29
В России заявили, что последний обмен пленными прошел по формуле "86 на 86" Фото: российский омбудсмен Татьяна Москалькова (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Последний обмен между Россией и Украиной проводился по формуле 86 на 86 человек. Он состоялся 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Последний обмен был 86 на 86", - заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Напомним, крайний обмен пленными прошел 1 апреля, из российского плена освободили 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.

Отметим, официальные обмены пленными стороны начали проводить в марте.

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