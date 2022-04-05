ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заявили, що останній обмін полоненими пройшов за формулою "86 на 86"

Новость на русском →
Москва, Вівторок 05 квітня 2022 15:29
У Росії заявили, що останній обмін полоненими пройшов за формулою "86 на 86" Фото: російський омбудсмен Тетяна Москалькова (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Останній обмін між Росією і Україною проводився за формулою 86 на 86 осіб. Він відбувся 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Останній обмін був 86 на 86", - заявила уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова.

Нагадавши, крайній обмін полоненими пройшов 1 квітня, з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.

Відзначити, офіційні обміни полоненими сторони почали проводити в березні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл