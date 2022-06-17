В России заявили, что переговоры с Украиной могут возобновиться в ближайшее время

Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в ближайшее время.

Об этом сообщил глава комитета по международным делам Госдумы, член переговорной группы Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Не исключаю, что продолжим (переговоры - ред.) в ближайшее время", - сказал он.

Слуцкий отметил, что он не уверен в возобновлении переговоров, но и не исключает такую возможность.

Также он заявил, что "переговоры могут возобновиться только на основе повестки президента РФ".