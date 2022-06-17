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В России заявили, что переговоры с Украиной могут возобновиться в ближайшее время

Архивное фото: переговоры России и Украины могут возобновиться в ближайшее время (t me nexta live)
Автор: Елизавета Драбкина

Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в ближайшее время.

Об этом сообщил глава комитета по международным делам Госдумы, член переговорной группы Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Не исключаю, что продолжим (переговоры - ред.) в ближайшее время", - сказал он.

Слуцкий отметил, что он не уверен в возобновлении переговоров, но и не исключает такую возможность.

Также он заявил, что "переговоры могут возобновиться только на основе повестки президента РФ".

Напомним, Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с РФ, когда Кремль прекратит распространять пропаганду.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда Путин может согласиться на переговоры с Зеленским.

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