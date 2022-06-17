У Росії заявили, що переговори з Україною можуть поновитися найближчим часом

Переговори між Росією і Україною можуть відновитися найближчим часом.

Про це повідомив глава комітету з міжнародних справ Держдуми, член переговорної групи Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Не виключаю, що продовжимо (переговори - ред.) найближчим часом", - сказав він.

Слуцький зазначив, що він не впевнений у відновленні переговорів, але і не виключає таку можливість.

Також він заявив, що "переговори можуть відновитися тільки на основі повістки президента РФ".