У Росії заявили, що переговори з Україною можуть поновитися найближчим часом

Переговори між Росією і Україною можуть відновитися найближчим часом.
Про це повідомив глава комітету з міжнародних справ Держдуми, член переговорної групи Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Не виключаю, що продовжимо (переговори - ред.) найближчим часом", - сказав він.
Слуцький зазначив, що він не впевнений у відновленні переговорів, але і не виключає таку можливість.
Також він заявив, що "переговори можуть відновитися тільки на основі повістки президента РФ".
Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з РФ, коли Кремль припинить поширювати пропаганду.
Крім того, голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським.