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У Росії заявили, що переговори з Україною можуть поновитися найближчим часом

Архівне фото: переговори Росії та України можуть поновитися найближчим часом (t me nexta live)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переговори між Росією і Україною можуть відновитися найближчим часом.

Про це повідомив глава комітету з міжнародних справ Держдуми, член переговорної групи Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Не виключаю, що продовжимо (переговори - ред.) найближчим часом", - сказав він.

Слуцький зазначив, що він не впевнений у відновленні переговорів, але і не виключає таку можливість.

Також він заявив, що "переговори можуть відновитися тільки на основі повістки президента РФ".

Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з РФ, коли Кремль припинить поширювати пропаганду.

Крім того, голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським.

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