Когда Путин может согласиться на переговоры с Зеленским: ответ Кулебы

Президент России Владимир Путин может согласиться на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда будет вынужден выбирать между отказом от захваченного юга или Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs .

По его словам, на юге украинская армия уже проводит контратаки, а для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение.

"Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон - город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы будем продвигаться и на юге, и на востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказом от недавно оккупированных территорий на Донбассе, чтобы он мог удерживать юг", - отметил Кулеба.

Он полагает, что тогда российский президент начнет более серьезно относиться к переговорам о прекращении огня.

"Нашей целью по-прежнему будет вывод российских войск из Украины… В конце концов, Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева, столкнувшись с достаточным количеством провалов. Если наши вооруженные силы станут сильнее и успешнее, у него будут веские причины сделать это снова", - подчеркнул министр.

Кулеба также уверен, что Путину легче подать отступление как "акт доброй воли" перед дальнейшими переговорами.

"Путин мог бы даже заявить, что "спецоперация" успешно достигла своих целей по демилитаризации и денацификации Украины, что бы это для него ни значило... Пропаганда также может помочь Путину подать вывод войск как знак гуманного обращения с российскими солдатами и как мудрый шаг к миру в целом", - добавил Кулеба.

В противном случае, если Путин останется непреклонным, Украина может продвинуться дальше в Луганской и Донецкой области до тех пор, пока он не будет вести переговоры или пока украинская армия не достигнет государственной границы.