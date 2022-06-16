У Зеленского объяснили, когда Украина вернется к переговорам с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации - это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а потом вонзить нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал", - написал он.

Подоляк отметил, что Украина обязательно вернется к переговорам с Россией - только в правильный момент и с сильной позицией.

"Тогда, когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", - добавил советник председателя ОП.

Подоляк надеется, Москва сможет найти в себе силы реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить распространение пропаганды.