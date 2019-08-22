У Росії заявили про обмін за формулою "33 на 33"

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РФ і Україна близькі до завершення процесу обміну

Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування главреда "РИА Новости" Кирила Вишинського. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Український омбудсмен Людмила Денісова, яка представляє Київ у процесі обміну, вже знаходиться в Москві. Російська колега Денісової Тетяна Москалькова в даний час у відпустці. У РФ заявили, що зустрічі між Денисової і Москалькової поки не планувалися.

Планується, що звільнення Вишинського буде проходити за іншою схемою. Крім того, вказується, що Москва не наполягає на обов'язковому обміні Вышинкого - для Росії принциповий факт його звільнення. Буде звільнений в цей раз український режисер Олег Сенцов невідомо.

Український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.

Раніше повідомлялося, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських джерел влади Росії та України знаходяться на фінальній стадії узгодження обміну.

Додамо, президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили питання обміну утримуваними особами, проте не називали конкретних прізвищ.