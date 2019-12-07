Минские соглашения требуют уточнений, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

По его словам, Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения заключались пять лет назад и сейчас требуют уточнений, и при этом Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.

По его словам, сильной стороной переговорной позиции Украины заключается в том, что украинцы действительно хотят мира.

"Понятно, что минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции заключается в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", - заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах украинские власти преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность территории Украины.

"Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры - Германия и Франция - нас будут по-прежнему поддерживать", - отметил он.

При этом Ермак считает успехом для Украины и политики президента то, что саммит пройдет вскоре без всяких отсрочек.