Минские соглашения требуют уточнений, - Ермак

По его словам, Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения заключались пять лет назад и сейчас требуют уточнений, и при этом Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.
По его словам, сильной стороной переговорной позиции Украины заключается в том, что украинцы действительно хотят мира.
"Понятно, что минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции заключается в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", - заявил Ермак.
Он отметил, что в переговорах украинские власти преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность территории Украины.
"Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры - Германия и Франция - нас будут по-прежнему поддерживать", - отметил он.
При этом Ермак считает успехом для Украины и политики президента то, что саммит пройдет вскоре без всяких отсрочек.
Также помощник президента напомнил, что Владимир Зеленский четко заявил, что мир на Донбассе имеет для него наивысшую ценность, и подчеркнул, что руководство Украиы не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках минских соглашений. От российской стороны Украина ожидает этой же готовности, объяснил он, добавив, что первым шагом должен стать действенный режим тишины и освобождение всех украинских заключенных из российского плена.
Что касается проведения местных выборов, то самым главным, по словам помощника Владимира Зеленского, является то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы "не могут происходить из-за наличия на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Трехсторонней контактной группе в Минске должны сидеть и представители Донбасса из числа населения.
Отметим, 9 декабря в Париже запланирован саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.
Основной целью встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.