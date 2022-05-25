ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России заявили о намерениях отправить защитников Мариуполя под "трибунал"

Новина українською →
Москва, Среда 25 мая 2022 15:57
В России заявили о намерениях отправить защитников Мариуполя под "трибунал" Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Россия намерена отправить от "трибунал" защитников Мариуполя и "Азовстали". Его планируют организовать на территории "Донецкой народной республики".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории "ДНР", - сказала она.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что защитников "Азовстали" могут обменять. Однако после того, как они предстанут перед судом.

Ранее в Госдуме России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь МИД РФ Война России против Украины
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту