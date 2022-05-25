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После суда. В России назвали условие обмена защитников "Азовстали"

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Москва, Среда 25 мая 2022 10:44
После суда. В России назвали условие обмена защитников "Азовстали" Фото: замглавы МИД РФ Андрей Руденко (facebook.com/ValdaiClubRu)
Автор: Валерия Полищук

Обмен пленными между Украиной и Россией возможен после того, как украинские военные будут осуждены. В частности, это касается и защитников "Азовстали".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен (украинские военные, - ред.) будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - заявил он.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

В Министерстве обороны Украины назвали заявление о запрете такого обмена внутренней пропагандой для российской аудитории.

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Азовсталь МИД РФ Обмен пленными Война России против Украины
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