После суда. В России назвали условие обмена защитников "Азовстали"

Обмен пленными между Украиной и Россией возможен после того, как украинские военные будут осуждены. В частности, это касается и защитников "Азовстали".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен (украинские военные, - ред.) будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - заявил он.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

В Министерстве обороны Украины назвали заявление о запрете такого обмена внутренней пропагандой для российской аудитории.

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