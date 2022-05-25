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У Росії заявили про наміри відправити захисників Маріуполя під "трибунал"

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Москва, Середа 25 травня 2022 15:57
У Росії заявили про наміри відправити захисників Маріуполя під "трибунал" Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Росія має намір відправити від "трибунал" захисників Маріуполя і "Азовсталі". Його планують організувати на території "Донецької народної республіки".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Що стосується відповідальності, то, безумовно, всі, хто скоював військові злочини, понесуть заслужене покарання. Цим займеться відповідний трибунал. Його планується організувати на території "ДНР", - сказала вона.

Раніше заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що захисників "Азовсталі" можуть обміняти. Однак після того, як вони постануть перед судом.

Раніше в Держдумі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з Маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

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