У Росії заявили про наміри відправити захисників Маріуполя під "трибунал"

Росія має намір відправити від "трибунал" захисників Маріуполя і "Азовсталі". Його планують організувати на території "Донецької народної республіки".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Що стосується відповідальності, то, безумовно, всі, хто скоював військові злочини, понесуть заслужене покарання. Цим займеться відповідний трибунал. Його планується організувати на території "ДНР", - сказала вона.

Раніше заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що захисників "Азовсталі" можуть обміняти. Однак після того, як вони постануть перед судом.

Раніше в Держдумі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з Маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

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