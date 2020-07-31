В России заявили о готовности официально поставлять оружие на Донбасс

Российская Федерация сможет официально поставлять оружие боевикам на Донбассе. Такое право она получит, если Соединенные Штаты Америки утвердят ежегодную военную помощь Украине.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

По словам чиновника, принятие Сенатом США законопроекта о военной помощи Украине в размере 300 млн долларов "откроет России двери" для официальных поставок оружия на Донбасс.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие (боевикам - ред.) официально", - заявил Калашников.

По его мнению, в таком случае России ничего не останется, кроме как "закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР".

Напомним, накануне американские сенаторы от демократов и либералов подготовили законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи 300 млн долларов. Поставки будут включать и летальное оружие.

В Белом доме поддержали увеличение поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.