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В Сенат США внесли законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов

США, Пятница 31 июля 2020 03:24
В Сенат США внесли законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов
Автор: РБК-Украина

Деньги пойдут на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия

В Сенат США внесли проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Деньги пойдут в том числе на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в документе говорится о выделении 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров. Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности

Также в законопроекте прописано, что Соединенные Штаты должны назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в "нормандском формате", а также создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине в следующем финансовом году по военной линии от США 250 млн долларов.

В конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.

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