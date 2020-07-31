У Росії заявили про готовність офіційно постачати зброю на Донбас

Російська Федерація зможе офіційно поставляти зброю бойовикам на Донбасі. Таке право вона отримає, якщо Сполучені Штати Америки затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Про це заявив глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников, передає "Інтерфакс".

За словами чиновника, ухвалення Сенатом США законопроекту про військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів "відкриє Росії двері" для офіційних поставок зброї на Донбас.

"Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти - ДНР і ЛНР. В таких умовах ми маємо теж право постачати зброю (бойовикам - ред.) офіційно", - заявив Калашников.

На його думку, у такому разі Росії нічого не залишиться, крім як "закрити цю тему - не соромитися постачати зброю ДНР і ЛНР".

Нагадаємо, напередодні американські сенатори від демократів і лібералів підготували законопроект про щорічне виділення Україні в якості військової допомоги 300 млн доларів. Поставки будуть включати і летальну зброю.

У Білому домі підтримали збільшення постачань Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.