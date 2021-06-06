В России заявили, что достроят "Северный поток-2" до 2022 года
Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" достроят до конца 2021 года. Власти РФ уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.
Об этом сообщают "Вести.ru".
"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - заявил вице-премьер.
Отметим, газопровод "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Как писало РБК-Украина, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2".
Министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с этим не исключает терактов со стороны Российской Федерации. Аваков не исключил попыток терактов на украинском участке газопровода.
Кроме того, по словам главы РФ, вторая нитка российского газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. При этом Путин добавил, что поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.