В России заявили, что достроят "Северный поток-2" до 2022 года

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" достроят до конца 2021 года. Власти РФ уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - заявил вице-премьер.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море в Германию.