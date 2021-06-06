У Росії заявили, що добудують "Північний потік-2" до 2022 року

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" добудують до кінця 2021 року. Влада РФ впевнена, що після закінчення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.

"Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію", - заявив віце-прем'єр.

Зазначимо, газогін "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб.м. на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.