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У Росії заявили, що добудують "Північний потік-2" до 2022 року

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Росія, Неділя 06 червня 2021 17:32
У Росії заявили, що добудують "Північний потік-2" до 2022 року Фото: віце-прем'єр Росії Олександр Новак (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" добудують до кінця 2021 року. Влада РФ впевнена, що після закінчення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.

Про це повідомляють "Вести.ru".

"Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію", - заявив віце-прем'єр.

Зазначимо, газогін "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб.м. на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Як писало РБК-Україна, президент РФ Володимир Путін раніше заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку - 2".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у звязку з цим не виключає терактів з боку Російської Федерації. Аваков не виключив спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

Крім того, за словами глави РФ, друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому Путін додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.

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