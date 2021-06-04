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Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2"

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Пятница 04 июня 2021 16:23
Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Вторая нитка российского газопровода "Северный поток-2" будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. Первая нитка уже закончена.

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает агентство ТАСС.

По его словам, поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.

"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы - ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их - и все. Ну дней 10, наверное, потребуется", - сказал Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 июня заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2".

Ранее Верховная рада Украины приняла обращение к США и Евросоюзу о введении санкций за строительство газопровода "Северный поток-2".

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