В России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС. "Энергоатом" отрицает

Министерство энергетики России сообщило, что белорусские специалисты восстановили электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции в Украине. Ранее такое поручение дал Александр Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В то же время Миниэнерго Беларуси сообщает, что электросетевые объекты Чернобыльской АЭС поставлены под напряжение линия электропередачи "Мозырь".
В свою очередь "Энергоатом" заявил, что информация о том, что Чернобыльская АЭС была подключена к линиям электропередачи "Мозырь", не соответствует действительности.
Чернобыльская АЭС была обесточена во время боевых действий между российскими и украинскими войсками после вторжения России в Украину.
Напомним, сегодня лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам "обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС".
После в "Укрэнерго" заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных высоковольтных линий, которые питали Чернобыльскую АЭС.
РБК-Украина писало, чем грозит длительное отключение ЧАЭС от электричества.
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