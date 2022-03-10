В России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС. "Энергоатом" отрицает

Министерство энергетики России сообщило, что белорусские специалисты восстановили электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции в Украине. Ранее такое поручение дал Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В то же время Миниэнерго Беларуси сообщает, что электросетевые объекты Чернобыльской АЭС поставлены под напряжение линия электропередачи "Мозырь".

В свою очередь "Энергоатом" заявил, что информация о том, что Чернобыльская АЭС была подключена к линиям электропередачи "Мозырь", не соответствует действительности.

Чернобыльская АЭС была обесточена во время боевых действий между российскими и украинскими войсками после вторжения России в Украину.