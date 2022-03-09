ЧАЭС и ядерные объекты Зоны отчуждения обесточены: чем это грозит

Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) и другие ядерные объекты Зоны отчуждения обесточены из-за повреждения высоковольтной линии. Длительное отсутствие электричества может привести к выходу радиации из хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

Сообщается, что в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок.

"Они нуждаются в постоянном охлаждении. Которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", - говорится в сообщении.

Кром того, без электричества не работает вентиляция на объекте, и весь персонал может получить опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, и это большой риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.

"В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания. Обесточен и город Славутич", - добавили в "Энергоатоме".