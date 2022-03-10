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"Укрэнерго" назвало провокацией заявление Лукашенко по Чернобыльской АЭС

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 13:50
"Укрэнерго" назвало провокацией заявление Лукашенко по Чернобыльской АЭС Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко о подаче электричества на захваченную Чернобыльскую АЭС является провокацией. Украинская сторона готова сама восстановить питание, если оккупанты допустят ремонтную бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрэнерго".

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, которые питали Чернобыльскую АЭС. Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчерашнего дня ждут согласия выехать на ремонт", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у украинской стороны все готово, чтобы оперативно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток.

"Все сообщения российских и белорусских СМИ о запитывании ЧАЭС со стороны Беларуси - провокация, направленная на обострение ситуации", - отметили в компании.

Напомним, сегодня лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам "обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС".

РБК-Украина писало, чем грозит длительное отключение ЧАЭС от электричества.

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