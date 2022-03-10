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В России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС. "Энергоатом" отрицает

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Москва, Четверг 10 марта 2022 17:18
В России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС. "Энергоатом" отрицает Фото: в России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики России сообщило, что белорусские специалисты восстановили электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции в Украине. Ранее такое поручение дал Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время Миниэнерго Беларуси сообщает, что электросетевые объекты Чернобыльской АЭС поставлены под напряжение линия электропередачи "Мозырь".

В свою очередь "Энергоатом" заявил, что информация о том, что Чернобыльская АЭС была подключена к линиям электропередачи "Мозырь", не соответствует действительности.

Чернобыльская АЭС была обесточена во время боевых действий между российскими и украинскими войсками после вторжения России в Украину.

Напомним, сегодня лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам "обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС".

После в "Укрэнерго" заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных высоковольтных линий, которые питали Чернобыльскую АЭС.

РБК-Украина писало, чем грозит длительное отключение ЧАЭС от электричества.

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