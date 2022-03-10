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У Росії заявили, що Білорусь відновила енергопостачання на ЧАЕС. "Енергоатом" заперечує

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Москва, Четвер 10 березня 2022 17:18
У Росії заявили, що Білорусь відновила енергопостачання на ЧАЕС. "Енергоатом" заперечує Фото: у Росії заявили, що Білорусь відновила енергопостачання на ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство енергетики Росії повідомило, що білоруські фахівці відновили електропостачання Чорнобильської атомної електростанції в Україні. Раніше таке доручення дав Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У той же час Миниэнерго Білорусі повідомляє, що Електромережеві об'єкти Чорнобильської АЕС поставлені під напругу лінія електропередачі "Мозир".

У свою чергу "Енергоатом" заявив, що інформація про те, що Чорнобильська АЕС була підключена до ліній електропередачі "Мозир", не відповідає дійсності.

Чорнобильська АЕС була знеструмлена під час бойових дій між російськими та українськими військами після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, сьогодні лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським фахівцям "забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС".

Після в "Укренерго" заявили, що не потребують допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС.

РБК-Україна писало, чим загрожує тривале відключення ЧАЕС від електрики.

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